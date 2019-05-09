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В Омске на заводе пластмасс произошел пожар 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: ТАСС
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода пластмасс в Омске, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.
"В 12.59 (09.59 мск) поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии, расположенном по Красноярскому тракту. Пожарные подразделения выехали по повышенному номеру. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение неэксплуатируемого здания. Площадь составила 400 квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Он локализован, а в 14.14 (11.14 мск) было ликвидировано открытое горение. Проводится проливка конструкций. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Омск
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