В Омске на заводе пластмасс произошел пожар

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода пластмасс в Омске , открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.

"В 12.59 (09.59 мск) поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии, расположенном по Красноярскому тракту. Пожарные подразделения выехали по повышенному номеру. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение неэксплуатируемого здания. Площадь составила 400 квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Он локализован, а в 14.14 (11.14 мск) было ликвидировано открытое горение. Проводится проливка конструкций. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.