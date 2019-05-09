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Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральное ведомство по уголовным делам Германии предупредило об опасности, исходящей от обосновавшихся в стране криминальных группировок выходцев из Чечни. Силовики в течение последнего года пристально наблюдали за криминальными лидерами и пришли к настораживающим выводам.
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии. Полученные данные «настораживают», сообщил сайт германского издания Der Spiegel.
«В то время как в общественности говорят прежде всего об арабских семейных кланах как угрозе правовому государству, чеченские банды, которые так же часто связаны семейными узами, до сих пор часто действовали скрыто», — отметило издание.
По словам специалистов, чеченские группировки отличаются особенной жестокостью. Сейчас они доминируют во всех сферах организованной преступности. Очень активно криминальные сообщества действуют в торговле наркотиками, занимаются грабежами и вымогательствами. При этом их члены не гнушаются никакими методами, вплоть до пыток и убийств.
«Они демонстрируют уровень насилия выше среднего и преимущественно связаны с убийствами», — указано в докладе.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Германия , Чеченская Республика
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