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Украинец вывесил у себя на заборе флаг с серпом и молотом 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
60-летний житель села Кринички, что находится в Днепропетровской области, вывесил у себя на заборе красный флаг с серпом и молотом.
Сотрудники правоохранительных органов его изъяли, так как коммунистическая символика запрещена на Украине, пишет РИА Новости.
По факту содеянного полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по статье 436-1 за пропаганду тоталитарных режимов, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Ранее News.ru сообщал, что полиция Кривого Рога составила административный протокол на 64-летнего местного жителя за ношение георгиевской ленты.
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Происшествия , Украина , МВД , РИА Новости
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