Украинец вывесил у себя на заборе флаг с серпом и молотом

60-летний житель села Кринички, что находится в Днепропетровской области, вывесил у себя на заборе красный флаг с серпом и молотом.

Сотрудники правоохранительных органов его изъяли, так как коммунистическая символика запрещена на Украине, пишет РИА Новости.

По факту содеянного полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по статье 436-1 за пропаганду тоталитарных режимов, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее News.ru сообщал, что полиция Кривого Рога составила административный протокол на 64-летнего местного жителя за ношение георгиевской ленты.