В горах Крыма спасатели эвакуировали двух пострадавших

Как сообщает пресс-служба МЧС по РК, в районе пещеры Монастырь-Чокрак, плато Караби-Яйла, 51-летний мужчина почувствовал боль в пояснице и не мог самостоятельно передвигаться.

Прибывшие на место спасатели транспортировали пострадавшего к служебному автомобилю. После чего он был госпитализирован в больницу.

Кроме этого, в этот же день на берегу реки Демерджи в районе СТ "Оливковая Роща" упала и травмировалась 70-летняя женщина. Сотрудники МЧС, прибыв на место нахождения пенсионерки, транспортировали ее на носилках к служебному автомобилю. Пострадавшая была передана медиками "скорой помощи".