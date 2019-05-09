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В горах Крыма спасатели эвакуировали двух пострадавших 

Новый Крым + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает пресс-служба МЧС по РК, в районе пещеры Монастырь-Чокрак, плато Караби-Яйла, 51-летний мужчина почувствовал боль в пояснице и не мог самостоятельно передвигаться.
Прибывшие на место спасатели транспортировали пострадавшего к служебному автомобилю. После чего он был госпитализирован в больницу.
Кроме этого, в этот же день на берегу реки Демерджи в районе СТ "Оливковая Роща" упала и травмировалась 70-летняя женщина. Сотрудники МЧС, прибыв на место нахождения пенсионерки, транспортировали ее на носилках к служебному автомобилю. Пострадавшая была передана медиками "скорой помощи".
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Происшествия , МЧС , Республика Крым
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