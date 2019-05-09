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Украинка напала на сотрудника военкомата, пытавшегося вручить повестку ее сыну 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
На Украине мать покусала военкоматчика за попытку забрать сына в армию. Инцидент произошел в городке Млинов, что на Ровенщине, сообщает сайт областной полиции.
Военкоматчик указал в заявлении, что получил телесные повреждения в виде укушенного пальца руки.
Выяснилось, что мать и сын шли по улице города, когда возле них остановился автомобиль. Из него вышел военкоматчик в гражданской одежде и попытался остановить 21-летнего парня, схватив его за рюкзак. Женщина решила, что сыну угрожает опасность и укусила неизвестного за палец.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена экспертиза. Матери грозят исправительные работы на срок до одного года. 51-летняя женщина утверждает, что не знала, что перед ней — сотрудник военкомата. В его руках не было повестки либо иных документов.
Призыв на Украине начался 1 апреля. В стране огромное количество отказников, не желающих служить в украинской армии.
Ранее сообщалась, что украинка покусала полицейского в Чернобыле, во время проверки документов на пропускном пункте.
Комментарии
Происшествия , В мире , Украина , Млинов
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