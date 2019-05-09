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В Пермском крае дочери ветерана вернули украденные из дома медали 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции Пермского края вернули дочери ветерана Великой Отечественной войны медали, которые ранее были украдены у семьи. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
"В дежурную часть обратилась женщина, пояснившая, что из ее квартиры похищены 12 медалей, в том числе "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 56-летний сосед потерпевшей. Полицейские похищенное имущество изъяли и вернули владельцу", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
По данным полиции, награды принадлежали отцу женщины — ветерану МВД, прошедшему всю войну.
В отношении злоумышленника возбужденно дело по ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").
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Происшествия , Криминал , МВД , Пермский Край
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