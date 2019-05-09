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Украинцу назначили штраф за ношение георгиевской ленточки 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Кривого Рога составила административный протокол на 64-летнего местного жителя за ношение георгиевской ленты.
В сообщении на сайте Нацполиции Украины отмечается, что мужчина нарушил статью 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Ему грозит штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тыс. гривен).
Полиция также призвала участников массовых мероприятий не использовать запрещённую на Украине символику.
Ранее News.ru писал о запрете георгиевской ленты в Узбекистане. Данное решение власти республики приняли, опираясь на мнение местных историков, которые связывают с символом Победы негативный контекст.
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Происшествия , Украина , Кривой Рог
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