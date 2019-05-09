Украинцу назначили штраф за ношение георгиевской ленточки

Полиция Кривого Рога составила административный протокол на 64-летнего местного жителя за ношение георгиевской ленты.

В сообщении на сайте Нацполиции Украины отмечается, что мужчина нарушил статью 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Ему грозит штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тыс. гривен).

Полиция также призвала участников массовых мероприятий не использовать запрещённую на Украине символику.

Ранее News.ru писал о запрете георгиевской ленты в Узбекистане. Данное решение власти республики приняли, опираясь на мнение местных историков, которые связывают с символом Победы негативный контекст.