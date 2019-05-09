Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акимов о петиции против эксплуатации SSJ100: выводы нужно делать после расследования 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя петицию с требованием запрета эксплуатации самолета SSJ100, заявил, что считает преждевременным говорить о запрете — нужно заниматься расследованием произошедшей в Шереметьево авиакатастрофы, а уже после этого делать выводы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Следователи в качестве основных версий ЧП выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
"Что касается катастрофы, нужно дождаться завершения расследования. До этого понимаем, что есть у каждого право делать собственные выводы и выдвигать общественные инициативы. Сейчас, мне кажется, надо заниматься расследованием и после этого делать выводы, что надо и в какой части поправлять",
— сказал Акимов журналистам, отвечая на вопрос о петиции по поводу введения запрета на эксплуатацию SSJ100.
Прайм: последние новости
Страховые выплаты после ЧП в Шереметьево могут составить 100 млн руб Ространснадзор внепланово проверит "Аэрофлот", Шереметьево и Госкорпорацию по ОРВД ОБОБЩЕНИЕ - Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за пожара, известно о 13 погибших
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Максим Акимов , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманск , Трагедия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
В парад Победы на Красной площади внесли изменения344
Черногорский суд вынес приговор россиянам
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США9
КНДР запустила неопознанные снаряды
Видео
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Общество
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
В парад Победы на Красной площади внесли изменения
Армия Новости Москвы
На Красной площади проходит парад Победы
Армия
Пушков жёстко ответил Порошенко
Политика
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение