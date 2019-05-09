Акимов о петиции против эксплуатации SSJ100: выводы нужно делать после расследования

Вице-премьер РФ Максим Акимов , комментируя петицию с требованием запрета эксплуатации самолета SSJ100, заявил, что считает преждевременным говорить о запрете — нужно заниматься расследованием произошедшей в Шереметьево авиакатастрофы, а уже после этого делать выводы. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы Мурманск , 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Следователи в качестве основных версий ЧП выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. "Что касается катастрофы, нужно дождаться завершения расследования. До этого понимаем, что есть у каждого право делать собственные выводы и выдвигать общественные инициативы. Сейчас, мне кажется, надо заниматься расследованием и после этого делать выводы, что надо и в какой части поправлять", — сказал Акимов журналистам, отвечая на вопрос о петиции по поводу введения запрета на эксплуатацию SSJ100.