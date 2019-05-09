Мать погибшего бортпроводника Superjet рассказала о его несбывшейся мечте

В расшифровке переговоров пилотов SSJ найдена ошибка

«Максим ей [своей девушке — прим. ред.] в апреле сделал предложение, они хотели расписаться. Свое последнее сообщение он отправил ей, написал: «Я тебя люблю»», — пояснила мать погибшего бортпроводника корреспондентам Life.

ЧП с самолетом «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 произошло 5 мая. В лайнер, вылетевший из Москвы в Мурманск, попала молния, пилоты сообщили диспетчерам о проблемах со связью и бортовой автоматикой. Экипаж принял решение возвращаться в Шереметьево , где при аварийной посадке самолет загорелся. По мнению следователей, к катастрофе могли привести некомпетентность пилотов и неисправность лайнера, отмечает RT.

На борту находились 78 пассажиров, погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев. Его семья будет получать среднемесячную заработную плату стюарда более десяти лет. Позже журналисты узнали, что перед смертью Моисеев писал своей девушке, уверяя ее, что с ним «все хорошо».