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Мать погибшего бортпроводника Superjet рассказала о его несбывшейся мечте 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Через несколько месяцев бортпроводник Максим Моисеев, который работал на борту сгоревшего Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», собирался жениться на своей девушке. Об этом журналистам рассказала его мать Юлия Карева.
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«Максим ей [своей девушке — прим. ред.] в апреле сделал предложение, они хотели расписаться. Свое последнее сообщение он отправил ей, написал: «Я тебя люблю»», — пояснила мать погибшего бортпроводника корреспондентам Life.
ЧП с самолетом «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 произошло 5 мая. В лайнер, вылетевший из Москвы в Мурманск, попала молния, пилоты сообщили диспетчерам о проблемах со связью и бортовой автоматикой. Экипаж принял решение возвращаться в Шереметьево, где при аварийной посадке самолет загорелся. По мнению следователей, к катастрофе могли привести некомпетентность пилотов и неисправность лайнера, отмечает RT.
На борту находились 78 пассажиров, погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев. Его семья будет получать среднемесячную заработную плату стюарда более десяти лет. Позже журналисты узнали, что перед смертью Моисеев писал своей девушке, уверяя ее, что с ним «все хорошо».
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Комментарии4
Происшествия , Максим Моисеев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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