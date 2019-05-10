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Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось 

Мослента + ещё 8 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Из-за грозы, которая прошла в Москве в четверг, 9 мая, пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По его словам, упавшими деревьями повреждены пять автомобилей. Двое человек госпитализированы.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся и 10 мая. Температура в Москва поднимется до 25 градусов тепла, по области — до 28.
Как сообщает РИАМО, с начала мая в городе выпало более половины месячной нормы осадков — 32,2 миллиметра.
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