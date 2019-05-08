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Посол назвал число пострадавших в авиакатастрофе в Мьянме 

News.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Количество пассажиров, получивших травмы в результате крушения самолёта Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в аэропорту Мьянмы, достигло 30 человек, сообщил посол Бангладеш в государстве Манджурул Карим Хан Чодхури.
19 раненых были госпитализированы, ещё 11 получили медицинскую помощь прямо в здании воздушной гавани, передаёт его слова Dhaka Tribune.
Как ранее сообщал News.ru, судно съехало с посадочной полосы и развалилось на три части. К месту происшествия приехали пожарные и кареты скорой помощи.
Всего на борту лайнера находился 31 человек. Среди них были граждане Швейцарии, Франции, Канады, Индии, Китая, Бангладеш и Мьянмы.
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