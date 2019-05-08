Сотня крыс и груды мусора: как спасали школьницу в Петербурге

Санкт-Петербурге социальные службы обнаружили восьмилетнюю девочку, живущую в одном помещении со стаей крыс и грудами мусора. По словам очевидцев, мать девочки разводила животных для продажи — клетки с ними были расставлены по всей квартире, а сами крысы бегали по полу. В настоящий момент решается вопрос о переводе девочки из местной больницы в социальное учреждение. Мать ребенка в свою очередь обещает навести в квартире порядок и вернуть дочь.

Восьмилетняя школьница была обнаружена в одной из квартир Санкт-Петербурга в окружении крыс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

Первые сообщения о подозрительной квартире, откуда постоянно шел неприятный запах, стали поступать в социальные службы еще в середине апреля. Позже в органы соцопеки также обратились педагоги школы, в которой обучалась девочка.

По данным местных властей, в петербургской квартире правоохранители обнаружили восьмилетнюю девочку, которую окружали груды мусора, а также многочисленные клетки с крысами. Сами животные, которых в общей сложности насчитали больше сотни, свободно бегали по квартире.

По словам матери ребенка, она разводила грызунов для продажи, так как не имела постоянного места работы.

О странностях жильцов квартиры «Пятому каналу» рассказали и соседи. Лилия Ронис впервые увидела условия, в которых жил ребенок, на фотографиях у знакомой. Та собиралась нести их в органы соцопеки.

«Фотографии печального характера: клетка с крысами, захламленность и отсутствие света», — вспоминает женщина.

По ее словам, жильцы квартиры также регулярно затапливали своих соседей.

Антисанитарные условия и запах туалета удивляли и Владимира. Сосед не раз видел, как мать девочки рылась в мусорных ведрах.

«Они живут там: бабушка, мама и внучка. Отец девочки умер лет восемь назад, он выпивал крепко.

Я был у них давно, еще удивился, как женщины так жить могут. Из деталей — разбросанные везде вещи и запах туалета, больше я туда ни ногой. Но внешне все выглядят прилично», — пояснил мужчина.

Теперь изучением обстоятельств этой истории занимается местный следственный комитет

«В ходе доследственной проверки будут тщательнейшим образом выяснены причины и условия, а также все обстоятельства происшедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за данной семьей», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент спасенная девочка находится в больнице. В ближайшее время ее планируют перевезти в Центр социальной помощи. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Родственники школьницы дали согласие на временное размещение ребенка в социозащитном учреждении по причине трудной жизненной ситуации. Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения соцслужб. Мать девочки уже выразила намерение навести дома порядок и избавиться от животных, чтобы вернуть ребенка.

Ранее в начале мая в Следственный комитет Санкт-Петербурга поступила информация о четверых детях, обнаруженных в квартире, кишащей тараканами и заваленной мусором.

В сети также было распространено видео, на котором видно, как несовершеннолетние спят на матрасах, раскиданных на полу. Кроме того, вокруг них разбросаны экскременты неизвестного происхождения.

По данным СМИ, мать найденных детей регулярно их избивала. Ребята также не посещали учебные заведения, так как родственница пыталась скрыть их многочисленные гематомы от общественности. Один из мальчиков при этом не разговаривал и выглядел младше, чем выглядят дети в его возрасте.

Несмотря на то что женщина практически не выпускала детей на улицу, очевидцы, которым удавалось заметить их, отмечали их неопрятный вид. По словам местных жителей, мать часто кричала и избивала детей, однако не препятствовала тому, что они рылись в мусорных контейнерах.

«Маму не смущало, что мальчик рылся в помойке и хотел пить, она стояла и на это смотрела, ей было плевать вообще! И когда я ему предложила водичку, у меня аж ком в горле встал, он у меня ее выхватил, и пили они все так, будто воды никогда не пили!» — рассказала РЕН ТВ девушка, неоднократно видевшая семью на улице.

По ее словам, у соседки были проблемы с алкоголем — они якобы начались после смерти мужа. Всего у нее было шестеро детей — первого она родила еще до совершеннолетия, однако он вскоре скончался. Кроме того, она также была лишена родительских прав в отношении второго ребенка, с которым жестоко обращалась.