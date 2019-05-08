Тела трех погибших под лавиной доставили в Горно‐Алтайск

Тела трех туристов, погибших во время схода лавины в горах Алтая , были доставлены вертолетом в Горно-Алтайск вечером 8 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По предварительной информации, группа из девяти человек попала под лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. Семеро погибли. Спасателям стало известно о случившемся от пострадавших туристов лишь два дня спустя, поскольку в горах сотовая связь не работает. Пока удалось найти только три тела. На месте трагедии работают 30 сотрудников МЧС и два вертолета.

«Тела погибших туристов доставлены в Горно-Алтайск, где пройдет процедура опознания. Поисковые работы возобновятся в светлое время суток 9 мая», — заявили в МЧС.

Спортсмены секции горного туризма Новосибирского государственного университета с 1 по 15 мая должны были совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта.

Руководитель туристической группы за два дня до выхода на маршрут был предупрежден о неблагоприятных погодных условиях и возможности схода лавин.