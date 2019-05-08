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Тела трех погибших под лавиной доставили в Горно‐Алтайск 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тела трех туристов, погибших во время схода лавины в горах Алтая, были доставлены вертолетом в Горно-Алтайск вечером 8 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По предварительной информации, группа из девяти человек попала под лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. Семеро погибли. Спасателям стало известно о случившемся от пострадавших туристов лишь два дня спустя, поскольку в горах сотовая связь не работает. Пока удалось найти только три тела. На месте трагедии работают 30 сотрудников МЧС и два вертолета.
«Тела погибших туристов доставлены в Горно-Алтайск, где пройдет процедура опознания. Поисковые работы возобновятся в светлое время суток 9 мая», — заявили в МЧС.
Спортсмены секции горного туризма Новосибирского государственного университета с 1 по 15 мая должны были совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта.
Руководитель туристической группы за два дня до выхода на маршрут был предупрежден о неблагоприятных погодных условиях и возможности схода лавин.
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Происшествия , МЧС , Алтай , Горно-Алтайск
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