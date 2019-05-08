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В России горят 52 тысячи гектаров леса 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
С начала пожароопасного периода пожарными службами составлены уже сотни протоколов, в том числе, и на руководителей муниципальных образований.
В России лесные пожары охватили общую площадь в 52 тысячи гектаров. В частности, в Иркутской области объем возгораний за сутки вырос в два с половиной раза и составил почти 13 тысяч гектаров.
К некоторым населенным пунктам пламя подобралось практически вплотную. Но оперативная работа спасательных служб не позволила ему перекинуться на жилые дома. Спасатели вырыли траншеи вдоль лесной кромки. Но жителей двух деревень все же пришлось эвакуировать.
Леса полыхают и вдоль федеральной трассы «Сибирь» между Иркутском и Ангарском. В Курганской области также сложная противопожарная обстановка — с начала мая огонь уничтожил там около сотни домов.
На Сахалине введен особый режим: из-за неосторожного обращения с огнем местных подростков сгорело восемь жилых строений. В МЧС не устают подчеркивать, что причиной возгораний чаще всего остается человеческий фактор.
С начала пожароопасного периода пожарными службами составлены уже сотни протоколов, в том числе, и на руководителей муниципальных образований. На Камчатке, в Хабаровской области и Забайкалье к мониторингу ситуации даже подключили военных и беспилотную авиацию.
Ранее в Курганской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Возгорания произошли из-за массовых палов травы и сжигания мусора местными жителями.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Иркутская Область
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