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Представитель Biman Airlines рассказал подробности ЧП с самолётом в Мьянме 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
Представитель авиакомпании Biman Airlines Шакил Мерадж в беседе с РИА Новости рассказал подробности инцидента с самолётом в международном аэропорту Янгон в Мьянме.
«Это не была жёсткая посадка. Наш самолёт приземлился в международном аэропорту Янгона в очень плохих погодных условиях, была гроза. Самолёт съехал с взлётно-посадочной полосы», — уточнил он.
По словам Мераджа, в настоящее время пассажиры и экипаж воздушного судна находятся в безопасности.
Он также добавил, что на борту самолёта находились 29 пассажиров, некоторые из них в результате ЧП получили травмы.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек пострадали вследствие инцидента с самолётом Biman Airlines.
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Происшествия , РИА Новости , Бирма , Янгон
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