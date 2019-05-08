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Пассажиры SSJ100 начали получать выплаты 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пострадавшие в результате пожара в самолете в Шереметьево начали получать первые выплаты.
«АО «АльфаСтрахование» и АО «Согаз» произвели первые выплаты пострадавшим в результате катастрофы рейса SU1492 Москва-Мурманск. Выплаты производятся в соответствии с законодательством и действующими нормативными документами», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу «АльфаСтрахования».
В пресс-службе добавили, что с 6 по 8 мая специалисты компании принимали документы, необходимые для выплат, в аэропорту Шереметьево. Теперь работа с пострадавшими продолжится в Мурманске в здании правительства области, а в Москве — в главном офисе «АльфаСтрахования».
Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс объявил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 миллиона рублей, а при причинении вреда здоровью — до 2 миллионов рублей. Родственники погибших имеют право на компенсацию в размере два миллиона рублей и еще 25 тысяч на погребение.
Министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства сообщил, что семьи погибших получат от «Аэрофлота» по пять миллионов рублей. Пострадавшие — по два миллиона рублей. По одному миллиону авиакомпания заплатит тем пассажирам, которым госпитализация не понадобилась.
Пожар в самолете Sukhoi Superjet 100 произошел вечером 5 мая, когда лайнер совершил жесткую посадку в Шереметьево. При приземлении у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек. Погибших — 41, еще 10 попали в больницы.
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Происшествия , Катастрофы , Игорь Юргенс , Евгений Дитрих , Альфастрахование , Согаз , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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