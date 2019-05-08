Пассажиры SSJ100 начали получать выплаты

Пострадавшие в результате пожара в самолете в Шереметьево начали получать первые выплаты.

«АО «АльфаСтрахование» и АО «Согаз» произвели первые выплаты пострадавшим в результате катастрофы рейса SU1492 Москва-Мурманск. Выплаты производятся в соответствии с законодательством и действующими нормативными документами», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу «АльфаСтрахования».

В пресс-службе добавили, что с 6 по 8 мая специалисты компании принимали документы, необходимые для выплат, в аэропорту Шереметьево. Теперь работа с пострадавшими продолжится в Мурманске в здании правительства области, а в Москве — в главном офисе «АльфаСтрахования».

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс объявил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 миллиона рублей, а при причинении вреда здоровью — до 2 миллионов рублей. Родственники погибших имеют право на компенсацию в размере два миллиона рублей и еще 25 тысяч на погребение.

Министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства сообщил, что семьи погибших получат от «Аэрофлота» по пять миллионов рублей. Пострадавшие — по два миллиона рублей. По одному миллиону авиакомпания заплатит тем пассажирам, которым госпитализация не понадобилась.

Пожар в самолете Sukhoi Superjet 100 произошел вечером 5 мая, когда лайнер совершил жесткую посадку в Шереметьево. При приземлении у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек. Погибших — 41, еще 10 попали в больницы.