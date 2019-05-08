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Участницу Pussy Riot Никульшину задержали для проверки информации о порче госимущества 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook/ Veronika Nikulshina
Сотрудники полиции задержали в центре Москвы участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, она доставлена в ОВД "Тверской". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Никульшина была задержана в квартире своих друзей на Петровке, куда она пришла в гости. Вместе с ней задержаны еще четверо человек. В настоящий момент они все находятся в ОВД "Тверской", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержание Никульшиной произошло в рамках проверки информации о порче государственного имущества.
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Происшествия , МВД , Москва
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