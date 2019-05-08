Суд в Киеве назначил залог адвокату Вышинского

Печорский районный суд Киева назначил залог в 192 100 гривен (около 7 тысяч долларов) адвокату Андрею Доманскому , представляющему интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил сам адвокат.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворили — избрали мне меру пресечения, залог в размере 192 100 гривен с возложением обязательств по запрету смены места жительства, общения с коллегами и моими клиентами, и являться по первому требованию следователя", — сообщил РИА Новости Доманский.

По поводу продолжения защиты Вышинского он отметил, что продолжит его представлять в суде.

"Но есть риск, что прокуратура будет пытаться ограничивать мне участие в процессе", — сказал Доманский.

Доманского обвиняют в незаконной приватизации помещения в Киеве. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.