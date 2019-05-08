Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Киеве назначил залог адвокату Вышинского 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Печорский районный суд Киева назначил залог в 192 100 гривен (около 7 тысяч долларов) адвокату Андрею Доманскому, представляющему интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил сам адвокат.
"Ходатайство прокуратуры удовлетворили — избрали мне меру пресечения, залог в размере 192 100 гривен с возложением обязательств по запрету смены места жительства, общения с коллегами и моими клиентами, и являться по первому требованию следователя", — сообщил РИА Новости Доманский.
По поводу продолжения защиты Вышинского он отметил, что продолжит его представлять в суде.
"Но есть риск, что прокуратура будет пытаться ограничивать мне участие в процессе", — сказал Доманский.
Доманского обвиняют в незаконной приватизации помещения в Киеве. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Последние новости
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела Сенатор прокомментировал слова Кравчука про "навязанный" Хрущевым Крым
Комментарии
Происшествия , Украина , Андрей Доманский , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран выдвинул ультиматум России и Европе86
Скандал, которого не ждали: что наделал Порошенко76
Ответная мера: Россия «отомстила» Швеции7
Трагедия в Шереметьеве: «черные ящики» расшифрованы25
Мерзликин оправдался за пересечение границы с Украиной10
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение