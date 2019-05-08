Печорский районный суд Киева назначил залог в 192 100 гривен (около 7 тысяч долларов) адвокату Андрею Доманскому, представляющему интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил сам адвокат.
"Ходатайство прокуратуры удовлетворили — избрали мне меру пресечения, залог в размере 192 100 гривен с возложением обязательств по запрету смены места жительства, общения с коллегами и моими клиентами, и являться по первому требованию следователя", — сообщил РИА Новости Доманский.
По поводу продолжения защиты Вышинского он отметил, что продолжит его представлять в суде.
"Но есть риск, что прокуратура будет пытаться ограничивать мне участие в процессе", — сказал Доманский.
Доманского обвиняют в незаконной приватизации помещения в Киеве. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.