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Орловский облсуд оставил участника общины «Свидетели Иеговы» Кристенсена под стражей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей подданного Дании Денниса Кристенсена, признанного виновным в организации деятельности религиозной общины "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Орле. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Антон Богданов.
Рассмотрение жалобы на приговор и меру пресечения Железнодорожного районного суда, приговорившего Кристенсена к шести годам тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима, началось днем 7 мая. Из-за большого количества данных рассмотрение будет длиться несколько дней и завершится, предположительно, 17 мая.
"Мы предлагали альтернативные варианты, в том числе домашний арест или освобождение под залог, но суд решил оставить Денниса Кристенсена под стражей", — сказал Богданов.
Обвинительный приговор был вынесен Железнодорожным районным судом Орла 6 февраля. По данным следствия, датчанин знал о том, что орловское отделение религиозной организации "Свидетели Иеговы" было признано судом экстремистским в 2016 году, но продолжал проводить собрания и распространять книги и брошюры.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала "опасным прецедентом" обвинительный приговор Кристенсену и призвала пересмотреть решение суда. Обеспокоенность приговором выразили и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Датское отделение правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") признало Кристенсена узником совести и назвало судебный процесс "политическим преследованием".
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Мишель Бачелет , Антон Богданов , Amnesty International , ООН , Свидетели Иеговы , Совет Европы , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Дания , Орёл
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