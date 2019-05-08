Орловский облсуд оставил участника общины «Свидетели Иеговы» Кристенсена под стражей

Рассмотрение жалобы на приговор и меру пресечения Железнодорожного районного суда, приговорившего Кристенсена к шести годам тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима , началось днем 7 мая. Из-за большого количества данных рассмотрение будет длиться несколько дней и завершится, предположительно, 17 мая.

"Мы предлагали альтернативные варианты, в том числе домашний арест или освобождение под залог, но суд решил оставить Денниса Кристенсена под стражей", — сказал Богданов.

Обвинительный приговор был вынесен Железнодорожным районным судом Орла 6 февраля. По данным следствия, датчанин знал о том, что орловское отделение религиозной организации "Свидетели Иеговы" было признано судом экстремистским в 2016 году, но продолжал проводить собрания и распространять книги и брошюры.