Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его

США пассажир, путешествующий с прахом матери, пришел в ярость после того, как сотрудники администрации транспортной безопасности (TSA) открыли урну, чтобы проверить ее содержимое. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту города Денвер, из которого Дэниел Мелер с прахом матери направлялся в Аспен , штат Колорадо. О случившемся рассказал его родной брат Дэвид в Facebook.

«Привет, администрация транспортной безопасности. Спасибо, что осквернили прах моей мамы (Рексаны Бишоп), который собирался развеять в Аспене мой брат Дэниел Мелер», — саркастически написал Дэвид.

«Оба агента транспортной безопасности осмотрели урну с такой невозмутимостью. Это совершенно неприемлемо!» — сокрушался он.

При этом Дэвид отметил, что у его брата не возникало подобных проблем в других аэропортах — он успешно прошел проверку в городе Гринсборо и Сан-Антонио.

Пользователи Facebook поддержали мужчину и раскритиковали сотрудников TSA.

«Не может быть. Мне очень жаль, что вам пришлось с этим столкнуться. Я просто в ярости», — посочувствовал один пользователь.

«Этот жалкий человек должен быть уволен! Я сожалею о случившемся», — прокомментировал другой.

Позже представители TSA связались с мужчиной и принесли свои извинения.

«Мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что сотрудники нарушили предписанные правила. Согласно нашей политике, агенты TSA не имеют права ни при каких обстоятельствах проверять урны с прахом. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования и приносим искренние извинения по поводу случившегося», — говорится в официальном заявлении TSA.

В июле 2018 года Администрация транспортной безопасности США раскрыла подробности секретной программы Quiet Skies («Тихие небеса»), согласно которой сотрудники Федеральной службы воздушных маршалов следили за обычными авиапассажирами с 2010 года. Целью программы было предотвратить угрозу теракта для коммерческих рейсов, представляемую неизвестными террористами или подозреваемыми в террористической деятельности лицами.