Черные ящики сгоревшего SSJ-100 расшифровали, сообщил источник

Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев потерпевшего катастрофу в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" , сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.

"Все самописцы расшифрованы", — сказал он.

По словам собеседника агентства, сейчас идет изучение полученной информации.

Он сообщил, что в Superjet применялись самописцы производства американской компании L-3 Communications. Они используют твердотельную энергонезависимую память, и трудностей в копировании информации с них не возникает. Одни из них, записывавший техническую информацию о состоянии систем самолета, был обожжен в пожаре, поскольку находился в хвосте. Речевой самописец никаких повреждений в катастрофе не получил.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия. По данным Гидрометцентра, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза.