Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Черные ящики сгоревшего SSJ-100 расшифровали, сообщил источник 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: кадр видео
Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев потерпевшего катастрофу в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
"Все самописцы расшифрованы", — сказал он.
По словам собеседника агентства, сейчас идет изучение полученной информации.
Он сообщил, что в Superjet применялись самописцы производства американской компании L-3 Communications. Они используют твердотельную энергонезависимую память, и трудностей в копировании информации с них не возникает. Одни из них, записывавший техническую информацию о состоянии систем самолета, был обожжен в пожаре, поскольку находился в хвосте. Речевой самописец никаких повреждений в катастрофе не получил.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
Следователи рассматривают различные версии ЧП. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия. По данным Гидрометцентра, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза.
Последние новости
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела Сенатор прокомментировал слова Кравчука про "навязанный" Хрущевым Крым
Комментарии3
Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Трагедия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове256
Дело мести? Киев придумал наказание для Донбасса113
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки6
Путин оставил украинских президентов без поздравления54
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении6
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение