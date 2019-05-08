Американские самописцы: «черные ящики» из SSJ расшифрованы

Оба черных ящика сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета расшифрованы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Источник сообщил, что в потерпевшем катастрофу самолете были установлены самописцы американского производителя L-3 Communications. В них используется твердотельная энергонезависимая память, и трудностей в копировании информации не возникает.

По его словам, параметрический черный ящик находился в хвосте самолета и обгорел, речевой самописец повреждений не получил.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.