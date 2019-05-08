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Жительница ЛНР осуждена на 12 лет за госизмену 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный суд самопровозглашённой Луганской народной республики приговорил местную жительницу к тюремному заключению за госизмену. Причиной такого решения стало разглашение государственной тайны «представителям иностранной разведывательной организации», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Женщина осуждена на 12 лет. Как отметили в ведомстве, ей вменяют в вину совершение преступления, которое классифицируется как особо тяжкое, направленное против основ конституционного строя и безопасности государства.
Стороной защиты в суд была подана апелляция с просьбой о смягчении приговора подсудимой, однако решение первой инстанции было оставлено без изменений. Осуждённая уже отправлена в исправительную колонию для отбывания наказания, уточнили в Генпрокуратуре ЛНР.
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