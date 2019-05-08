Жительница ЛНР осуждена на 12 лет за госизмену

Военный суд самопровозглашённой Луганской народной республики приговорил местную жительницу к тюремному заключению за госизмену. Причиной такого решения стало разглашение государственной тайны «представителям иностранной разведывательной организации», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Женщина осуждена на 12 лет. Как отметили в ведомстве, ей вменяют в вину совершение преступления, которое классифицируется как особо тяжкое, направленное против основ конституционного строя и безопасности государства.