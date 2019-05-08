«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении

Пассажир SSJ-100 раскрыл новые подробности спасения из горящего самолета

Пассажир сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Евгений Климов рассказал о своем спасении из «сумасшедшего пламени». Его слова передает телеканал «360».

Житель Мурманска отметил, что задремал на борту самолета и увидел вспышку с закрытыми глазами.

«Те люди, которые в хвосте сидели, не успели даже шелохнуться», — рассказал он.

По его словам, один пассажир с 18 ряда «успел проскочить» и находится сейчас в больнице. Также спасся пассажир с 15 ряда. Начиная с 10 ряда спаслись все, отметил мурманчанин (нумерация рядов на борту SSJ-100 осуществляется с носа самолета — прим. «Ленты.ру»).

Его рассказ несколько расходится с информацией, появившейся ранее. Так, по данным «Комсомольской правды», ссылавшейся на схему рассадки пассажиров, также спасся один человек с 13 ряда и трое — с 12-го. В девятом ряду погиб один пассажир.

Климов заявил, что паника на борту началась в тот момент, когда самолет загорелся. До этого паники не было. Сам он сидел в восьмом ряду, у прохода. Во время эвакуации он встал, выпустил сидевших рядом с ним пассажиров и вышел. «Одна женщина вышла, вторая вроде бы как тоже вышла, но ее почему-то мы потом не нашли. И в списках пропавших она числится», — уточнил мужчина.

«Всех, кто шел, я пропускал, выталкивал, быстрее-быстрее. Потом вижу: дым идет прямо поверху, черный дым. Чувствую, что у меня уже перехватывает дыхание. Я пригнулся ниже к полу. Стал мелкими вдохами вдыхать воздух, задержал дыхание. Вижу, что уже никто не идет. А впереди тьма черная», — описал мурманчанин обстановку на борту горящего самолета.

Мужчину вытолкнули на улицу бортпроводницы и вышли следом за ним.

Он добавил, что никакой давки во время эвакуации не заметил. По словам Климова, свои чемоданы спасали только пассажиры бизнес-класса.

Выбравшись на улицу, Климов оглянулся и увидел «сумасшедшее пламя». Мужчина отметил, что самолет был в огне от крыльев до хвоста.

«Самое главное живы остались», — заключил Климов.

По данным «360», он выбрался из самолета одним из последних. Мужчина до сих пор чувствует недомогание.