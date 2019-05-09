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Больше десяти украинцев оштрафованы за георгиевские ленточки 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
13 административных дел заведено на Украине за использование георгиевских ленточек.
Также местная полиция зафиксировала 15 случаев демонстрации другой запрещённой в стране символики (красные флаги, картинки с серпом и молотом). В пяти случаях были заведены уголовные дела, сообщается на сайте МВД страны.
В государстве законодательно запрещены символы и пропаганда нацистского и коммунистического тоталитарных режимов, отметили в ведомстве.
Ранее News.ru сообщал, что полиция Кривого Рога составила административный протокол на 64-летнего местного жителя за ношение георгиевской ленты. Мужчина нарушил статью 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Ему грозит штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тыс. гривен).
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