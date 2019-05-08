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Найдены тела трех из семи погибших в горах Алтая 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 23.mchs.gov.ru
Тела троих из семи туристов, погибших в горах Алтая под лавиной, найдены. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве республики.
"Найдены тела троих погибших", — сказал собеседник агентства.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подтвердил обнаружение спасателями тел троих из семи туристов, погибших на Южно-Чуйском хребте.
"Спасатели нашли тела троих погибших туристов. <…> Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", — написал Хорохордин на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, спасатели вылетели на место и ведут поиски на месте лавины.
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Происшествия , Олег Хорохордин , МЧС , Алтай , Республика Алтай
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