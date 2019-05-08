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Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский районный суд Рязани отказался досрочно выпустить из колонии бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова, осуждённого за организацию убийства журналистки Анны Политковской.
«Отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого. То есть он продолжает отбывать наказание», — цитирует РИА Новости помощника председателя инстанции Викторию Шаблову.
Как отмечает агентство, решение вынесено с третьего раза.
В июне 2014 года суд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева.
Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили от 12 до 20 лет колонии.
Павлюченкова, помогавшего убийцам, приговорили к 11 годам заключения.
Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.
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Происшествия , Ибрагим Махмудов , Рустам Махмудов , Джабраил Махмудов , Анна Политковская , Дмитрий Павлюченков , Сергей Хаджикурбанов , МВД , РИА Новости , Рязань
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