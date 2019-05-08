Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

«Отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого. То есть он продолжает отбывать наказание», — цитирует РИА Новости помощника председателя инстанции Викторию Шаблову.

Как отмечает агентство, решение вынесено с третьего раза.

В июне 2014 года суд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева.

Павлюченкова, помогавшего убийцам, приговорили к 11 годам заключения.

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.