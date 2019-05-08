Житель Новой Москвы расстрелял соседей

Житель Новой Москвы открыл стрельбу по своим соседям. Инцидент произошёл в посёлке Кокошкино.

Cтрельбе предшествовал конфликт. Звонок в отделение полиции поступил в 10:57. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двоих раненых. Это 35-летний Наврузхон Сафаров и 56-летний Николай Окопный. Они госпитализированы в ближайшую больницу. На месте работают следователи, сообщил источник News.ru.

Причина конфликта сейчас устанавливается. По предварительным данным, выстрел был произведён из охотничьего ружья.