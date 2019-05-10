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МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в России в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества. Соответствующие данные указаны в опубликованном отчёте ведомства о состоянии преступности.
«Почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,1%) составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи (165,6 тыс.), мошенничества (62,3 тыс.), грабежа (11,5 тыс.) и путём разбоя (1,8 тыс.)», — цитирует отчёт РИА Новости.
Отмечается, что при этом с незаконным проникновением в помещение связаны каждая четвёртая кража, каждое девятое разбойное нападение и каждый двадцать седьмой грабёж.
В ведомстве добавили, что с начала года число квартирных краж снизилось на 13,9%. Также уменьшилось число преступлений, совершённых с использованием оружия, на 7,3%.
Также в России за три месяца 2019 года зарегистрировано девять терактов.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости
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