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«Возьмите документы и прячьтесь»: в Тверской области «объявили» химическую тревогу 

Рамблер + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Жителей Тверской области напугали сообщения о химической тревоге и радиационной опасности по местному телевидению. Как сообщает «АиФ Тверь», на самом деле спасатели проверяли связь, никаких угроз не было.
В паблике News 69 в соцсети «ВКонтакте» опубликовали снимки телеэкранов с сообщениями.
В одном из них идет речь о химической тревоге, а в другом — о радиационной опасности. Местных жителей попросили сохранять спокойствие, отключить свет, газ, воду, закрыть окна, взять документы и укрыться в защитном сооружении.
соцсети
Как рассказали «АиФ» в местном управлении МЧС, радиационный фон на территории области в норме.
«На федеральном уровне была проверка связи. Населению волноваться не о чем», — подчеркнули спасатели.
Однако интернет-пользователи пожаловались, что информацию о проверке связи донесли до людей слишком поздно.
«А у меня мама например очень испугалась, могли бы и написать, что учение», — отметила Анна Галкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А где написано что это учебная тревога.. блин старые люди то Интернеты не читают. Испугались наверно», — добавила Анастасия Иванова.
Комментарии
Происшествия , Анастасия Иванова , МЧС , Аргументы и Факты , Тверская Область
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