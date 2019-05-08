«Возьмите документы и прячьтесь»: в Тверской области «объявили» химическую тревогу

Жителей Тверской области напугали сообщения о химической тревоге и радиационной опасности по местному телевидению. Как сообщает «АиФ Тверь», на самом деле спасатели проверяли связь, никаких угроз не было.

В паблике News 69 в соцсети «ВКонтакте» опубликовали снимки телеэкранов с сообщениями.

В одном из них идет речь о химической тревоге, а в другом — о радиационной опасности. Местных жителей попросили сохранять спокойствие, отключить свет, газ, воду, закрыть окна, взять документы и укрыться в защитном сооружении.

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Как рассказали «АиФ» в местном управлении МЧС , радиационный фон на территории области в норме.

«На федеральном уровне была проверка связи. Населению волноваться не о чем», — подчеркнули спасатели.

Однако интернет-пользователи пожаловались, что информацию о проверке связи донесли до людей слишком поздно.

«А у меня мама например очень испугалась, могли бы и написать, что учение», — отметила Анна Галкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).