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Россиянин ворвался в приют для жертв домашнего насилия и забрал детей 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Дагестана сломал железную дверь, вломился в укрытие для жертв домашнего насилия и забрал трех детей у скрывавшейся там бывшей жены. Об этом в своем Facebook написала журналистка Светлана Анохина.
«Девочка новая, поступила 22 апреля с тремя детьми. Муж избивал ее, взял вторую жену и издевался над ней вместе со второй женой. Мы сейчас ее прячем, хотим бороться за детей и отправить ее в другой город. Здесь ей небезопасно», —цитирует Анохина сообщение от работников приюта «Теплый Дом на горе».
В Instagram укрытия говорится, что инцидент произошел в понедельник, 6 мая, «в первый день Священного месяца Рамадан». После того, как мужчина забрал детей, он вернулся и угрожал убить их мать.
Сотрудники «Теплого Дома» отметили, что этот человек имеет незакрытую судимость за проникновение в чужое жилище и «недавно лежал в психушке». После того, как они подали заявление в полицию, он начал угрожать им и обещал «раскрошить морду».
«Сейчас дверь не закрывается, поменять нет денег. Полиция бездействует. Мы боимся, что в следующий раз он придет с оружием, поскольку человек неоднократно судимый», — добавили в приюте.
В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации домашнего насилия, в результате домашние тираны получили возможность избежать реального наказания за избиение партнерши. Полиция стала игнорировать подобные заявления от жертв, в лучшем случае на виновника налагается штраф, который часто выплачивается из бюджета семьи. Организация Human Rights Watch в своем докладе указывала, что принятие закона привело лишь к негативным последствиям. По данным кризисного центра для женщин «Анна», количество жалоб на домашнее насилие резко выросло после февраля 2017-го. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова спустя полтора года после декриминализации признала, что инициатива властей была ошибкой.
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Происшествия , Татьяна Москалькова , Human Rights Watch , Республика Дагестан
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