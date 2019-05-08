Россиянин ворвался в приют для жертв домашнего насилия и забрал детей

Житель Дагестана сломал железную дверь, вломился в укрытие для жертв домашнего насилия и забрал трех детей у скрывавшейся там бывшей жены. Об этом в своем Facebook написала журналистка Светлана Анохина.

«Девочка новая, поступила 22 апреля с тремя детьми. Муж избивал ее, взял вторую жену и издевался над ней вместе со второй женой. Мы сейчас ее прячем, хотим бороться за детей и отправить ее в другой город. Здесь ей небезопасно», —цитирует Анохина сообщение от работников приюта «Теплый Дом на горе».

В Instagram укрытия говорится, что инцидент произошел в понедельник, 6 мая, «в первый день Священного месяца Рамадан». После того, как мужчина забрал детей, он вернулся и угрожал убить их мать.

Сотрудники «Теплого Дома» отметили, что этот человек имеет незакрытую судимость за проникновение в чужое жилище и «недавно лежал в психушке». После того, как они подали заявление в полицию, он начал угрожать им и обещал «раскрошить морду».

«Сейчас дверь не закрывается, поменять нет денег. Полиция бездействует. Мы боимся, что в следующий раз он придет с оружием, поскольку человек неоднократно судимый», — добавили в приюте.