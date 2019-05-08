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СМИ: в Бельгии эвакуированы ученики нескольких школ из-за угрозы взрыва 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Reuters
Эвакуация была проведена в школах трех коммун под Антверпеном в связи с сообщением о заложенном в одном из учебных заведений взрывном устройстве. Об этом сообщил в среду телеканал VRT.
По его информации, эвакуация была объявлена после поступившего в полицию сообщения о бомбе, заложенной в одной из школ в коммунах Дист, Вестерло и Ааршо в предместьях Антверпена.
В Бельгии ежегодно регистрируется в среднем более 200 ложных сигналов о заложенных в общественных местах бомбах. Во всех случаях сигналы проверяются, проводится эвакуация и проверка помещений саперами. Полиция проводит расследование по каждому ложному сигналу, до 30% "телефонных шутников" задерживают и приговаривают в судебном порядке к крупным штрафам и возмещению убытков в результате их сообщений.
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Происшествия , Антверпен , Бельгия
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