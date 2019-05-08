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Выжившие в горах Алтая туристы находятся в шоковом состоянии 

Р-Спорт + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Две девушки, выжившие в результате схода лавин в горах Алтая, находятся в шоковом состоянии, им необходима помощь психологов, сообщили РИА Новости в администрации села Кош-Агач.
Группа из девяти туристов из Новосибирской области попала под лавину в республике Алтай, семеро из них погибли. ЧП произошло в 36 километрах от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района.
"Две выдавшие девушки самостоятельно спустились и вышли с маршрута, утром сегодня пришли в полицию села, где рассказали о случившемся. Они находятся в шоковом состоянии, требуется помощь психологов", — сказали в ведомстве.
Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетают два вертолета с группой спасателей и четыре кинологических расчета.
Вертолеты со спасателями вылетят в горы Алтая для эвакуации туристов в 14.00 местного времени (10.00 мск).
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Происшествия , РИА Новости , Алтай , Новосибирская Область , Республика Алтай
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