Выжившие в горах Алтая туристы находятся в шоковом состоянии

Две девушки, выжившие в результате схода лавин в горах Алтая , находятся в шоковом состоянии, им необходима помощь психологов, сообщили РИА Новости в администрации села Кош-Агач.

Группа из девяти туристов из Новосибирской области попала под лавину в республике Алтай , семеро из них погибли. ЧП произошло в 36 километрах от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района.

"Две выдавшие девушки самостоятельно спустились и вышли с маршрута, утром сегодня пришли в полицию села, где рассказали о случившемся. Они находятся в шоковом состоянии, требуется помощь психологов", — сказали в ведомстве.

Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетают два вертолета с группой спасателей и четыре кинологических расчета.

Вертолеты со спасателями вылетят в горы Алтая для эвакуации туристов в 14.00 местного времени (10.00 мск).