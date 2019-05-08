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Мемориальная плита упала на девочку в российском селе 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Бетонная плита с мемориального комплекса в в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По предварительным данным, инцидент произошел во вторник, 7 мая. Вечером в тот день двоюродный брат девочки забрался на плиту мемориала павшим в Великой Отечественной войне и стал раскачивать ее, из-за чего она упала на стоящего внизу ребенка.
Девочка госпитализирована, характер травм не уточняется. Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев указывает, что состояние школьницы оценивается как очень тяжелое.
Издание отмечает, что мемориал поставили за несколько часов до случившегося. Вокруг него не было ограждений или предупредительных плакатов.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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