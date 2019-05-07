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Следствие заинтересовалось испытаниями SSJ-100 на прочность 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог не пройти натурные испытания. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Воздушное судно проходило компьютерное моделирование, однако, в настоящее время у следствия нет данных, что состоялись испытания, подтверждающие прочность данной модели на случай крушения» — рассказал он.
По его словам, к таким мерам могли прибегнуть в целях экономии.
Натурное испытание — обязательный этап сертификации транспортных средств, в том числе и краш-тест, в ходе которого эксперты изучают характер разрушений.
Ранее стало известно, что в сгоревшем SSJ-100 мог использоваться несертифицированный пластик. Источник «Ленты.ру» пояснил, что материал, использующийся в отделке и обивке самолета, должен быть устойчивым к горению относительно длительное время и в любом случае не должен выделять токсичный дым, даже при пожаре.
Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство из них умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.
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