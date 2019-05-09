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Претензий к SSJ-100 после ЧП в Шереметьево пока нет, заявил Юрий Борисов 

РИА Новости + ещё 46 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БОРИСОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО, ПО ЕГО ДАННЫМ, ПРЕТЕНЗИЙ К SSJ100 ПОСЛЕ АВАРИИ В ШЕРЕМЕТЬЕВО ПОКА НЕТ
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Происшествия , Авиакатастрофа в Шереметьево , Юрий Борисов , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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