Претензий к SSJ-100 после ЧП в Шереметьево пока нет, заявил Юрий Борисов

РИА НОВОСТИ. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БОРИСОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО, ПО ЕГО ДАННЫМ, ПРЕТЕНЗИЙ К SSJ100 ПОСЛЕ АВАРИИ В ШЕРЕМЕТЬЕВО ПОКА НЕТ