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Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: © AFP 2019 / Charly Triballeau
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина захватил в заложники шестерых человек — владельца лавки и пятерых клиентов — в коммуне Бланьяк.
Огонь по стражам порядка он открыл, чтобы периметр безопасности был отодвинут на большее расстояние.
Как сообщает газета со ссылкой на источник в полицейских кругах, "террористическая версия не является приоритетной". О мотивах злоумышленника не сообщается.
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