Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина захватил в заложники шестерых человек — владельца лавки и пятерых клиентов — в коммуне Бланьяк.
Огонь по стражам порядка он открыл, чтобы периметр безопасности был отодвинут на большее расстояние.
Как сообщает газета со ссылкой на источник в полицейских кругах, "террористическая версия не является приоритетной". О мотивах злоумышленника не сообщается.