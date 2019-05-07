Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой , открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.

Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина захватил в заложники шестерых человек — владельца лавки и пятерых клиентов — в коммуне Бланьяк.

Огонь по стражам порядка он открыл, чтобы периметр безопасности был отодвинут на большее расстояние.

Как сообщает газета со ссылкой на источник в полицейских кругах, "террористическая версия не является приоритетной". О мотивах злоумышленника не сообщается.