«Конфеты» с наркотиками пытались передать в «Матросскую тишину»

Сотрудники столичного СИЗО-1 «Матросская тишина» предотвратили передачу одному из заключённых наркотических средств, спрятанных в партии продуктов под видом конфет, заявил представитель московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Силовики нашли в передаче 15 полиэтиленовых свёртков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения. Досмотр производился с помощью служебной собаки, пишет «Интерфакс».

Дальнейшая экспертиза показала, что в посылке находились наркотики общей массой около двух граммов — 1,51 гр. кокаина и 0,7 гр. метадона. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники оперативной группы СИЗО-1 в Ингушетии нашли у водителя мусоровоза три сотовых телефона, две сим-карты и зарядное устройство.