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«Конфеты» с наркотиками пытались передать в «Матросскую тишину» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press
Сотрудники столичного СИЗО-1 «Матросская тишина» предотвратили передачу одному из заключённых наркотических средств, спрятанных в партии продуктов под видом конфет, заявил представитель московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Силовики нашли в передаче 15 полиэтиленовых свёртков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения. Досмотр производился с помощью служебной собаки, пишет «Интерфакс».
Дальнейшая экспертиза показала, что в посылке находились наркотики общей массой около двух граммов — 1,51 гр. кокаина и 0,7 гр. метадона. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники оперативной группы СИЗО-1 в Ингушетии нашли у водителя мусоровоза три сотовых телефона, две сим-карты и зарядное устройство.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Интерфакс
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