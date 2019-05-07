Неизвестный захватил заложников в табачной лавке под Тулузой

Неизвестный во вторник захватил заложников в табачной лавке в коммуне Бланьяк под Тулузой , передаёт портал France Info.

Сообщается, что в плену у вооружённого злоумышленника находятся пять человек.

"Он угрожает открыть огонь по представителям правоохранительных органов. Мужчина требует переговорщика и угрожает убить заложника, если оцепление не будет отодвинуто", — говорится в сообщении.

Местная полиция в своём аккаунте в Twitter сообщает о проведении полицейской операции в Бланьяке и призывает людей избегать района проведения операции.