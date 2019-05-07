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Неизвестный захватил заложников в табачной лавке под Тулузой 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Неизвестный во вторник захватил заложников в табачной лавке в коммуне Бланьяк под Тулузой, передаёт портал France Info.
Сообщается, что в плену у вооружённого злоумышленника находятся пять человек.
"Он угрожает открыть огонь по представителям правоохранительных органов. Мужчина требует переговорщика и угрожает убить заложника, если оцепление не будет отодвинуто", — говорится в сообщении.
Местная полиция в своём аккаунте в Twitter сообщает о проведении полицейской операции в Бланьяке и призывает людей избегать района проведения операции.
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Происшествия , Криминал , МВД , Тулуза
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