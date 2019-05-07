7 лет грозит пилотам сгоревшего SSJ 100, заявил юрист

Пилотам сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ 100 может грозить до 7 лет лишения свободы. Такое наказание суд может вынести, если подтвердится информация о том, что командир корабля не обладал достаточными навыками для посадки лайнера в ручном режиме.

Это нарушение регулирует статья 351 УК "Нарушение правил полетов и подготовки к ним", заявил "Газете.Ru" юрист Алексей Гавришев.

"Если выяснится, что пилоты не умели сажать судно в ручном режиме — например, при отказе автоматики — им грозит до 7 лет лишения свободы по статье 351 УК РФ "Нарушение правил полетов и подготовки к ним". Однако не выработка топлива и заход на посадку с перевесом, скачки самолета, из-за которых и произошло возгорание — все это предметы тщательного изучения. Ровно, как и обстоятельства аварии — каким образом давались команды пилотам с земли диспетчерами, каков был объем топлива. Однако отмечу, что статья 263 УК РФ, которая в том числе регулирует нарушение правил безопасности движения воздушного транспорт, распространяется на всех участников полета: механика, диспетчера и пилота. Их виновность или невиновность предстоит подтвердить", — пояснил адвокат.

Юрист при этом подчеркнул, что случаи, когда пилотов привлекают к уголовной ответственности, редки.

По его словам, чаще всего подобные дела возбуждаются в отношении механиков, отвечающих за техническое состояние судна.

"По статье 351 УК РФ "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" судили военного летчика в прошлом году. При заходе на посадку он случайно переключил не тот тумблер. Из-за этого истребитель на скорости свыше 250 км/ч сложил переднюю стойку шасси и "пропахал" взлетную полосу. Повреждения были устранены в течение месяца. В декабре дело закрыли в виду отсутствия состава преступления", — заключил Гавришев.