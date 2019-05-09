Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один человек стал жертвой пожара в квартире на юге столицы, еще один пострадал. Об этом Агентству "Москва" сообщили в экстренных службах города.
Инцидент произошел в многоэтажке на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное.
"Из горящей квартиры спасатели вытащили двоих человек. Прибывшие на место инцидента медики заключили, что в результате возгорания один человек погиб и еще один пострадал", — указал источник.
Площадь пожара — 15 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при пожаре в городском округе Истра. Возгорание происходило в населенном пункте Карасино на площади 18 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 20 человек и семь единиц техники.
Москва24: последние новости
Самолет Симферополь – Москва подал сигнал о потере радиосвязи Рейс Москва – Рига задержали из-за запаха на борту SSJ 100 Суд рассмотрит дело Талькова-младшего о езде пьяным 21 мая
Происшествия , Пожары , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В парад Победы на Красной площади внесли изменения274
Черногорский суд вынес приговор россиянам
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США5
В Киеве задержали женщину за георгиевскую ленту1
В проблемах SSJ100 нашли виноватых
Видео
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Общество
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
В парад Победы на Красной площади внесли изменения
Армия Новости Москвы
На Красной площади проходит парад Победы
Армия
Пушков жёстко ответил Порошенко
Политика
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение