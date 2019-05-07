Сообщения о минировании торговых центров в Волгограде оказались ложными

Сообщения о минировании четырех торговых центров, двух бизнес-центров и одного рынка, посетители и персонал которых были эвакуированы, оказались ложными, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области во вторник.

"На электронную почту сотрудников четырех торгово-развлекательных центров, двух бизнес-центров и одного рынка пришло письмо о бомбе в здании. По каждому объекту во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами проведена тщательная проверка, работали инспекторы-кинологи со служебно-разыскными собаками. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось", — сказала официальный представитель ведомства Светлана Смольянинова.

С начала года это уже третья волна массовых сообщений о минировании соцобъектов в Волгограде. Первая была в конце января — начале февраля, вторая — 11 апреля. Все сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов оказались ложными.