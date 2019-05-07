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Сообщения о минировании торговых центров в Волгограде оказались ложными 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сообщения о минировании четырех торговых центров, двух бизнес-центров и одного рынка, посетители и персонал которых были эвакуированы, оказались ложными, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области во вторник.
"На электронную почту сотрудников четырех торгово-развлекательных центров, двух бизнес-центров и одного рынка пришло письмо о бомбе в здании. По каждому объекту во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами проведена тщательная проверка, работали инспекторы-кинологи со служебно-разыскными собаками. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось", — сказала официальный представитель ведомства Светлана Смольянинова.
С начала года это уже третья волна массовых сообщений о минировании соцобъектов в Волгограде. Первая была в конце января — начале февраля, вторая — 11 апреля. Все сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов оказались ложными.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Волгоград , Волгоградская Область
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