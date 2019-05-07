В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии… пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — приводит РИА Новости сообщение столичного главка МВД.

Отмечается, что в своей работе подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций и обналичивали деньги через банкоматы.

«В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов.