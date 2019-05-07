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В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии… пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — приводит РИА Новости сообщение столичного главка МВД.
Отмечается, что в своей работе подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций и обналичивали деньги через банкоматы.
«В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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