В Красноярске вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме

Пожар произошел в коридоре на втором этаже "малосемейки" в Красноярске , пожарные эвакуировали из здания 14 человек, в том числе с помощью автолестницы, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС

По словам собеседника агентства, инцидент произошел во вторник вечером в доме на улице Королева.

"Загорание в коридоре на втором этаже, 20 квадратных метров. Самостоятельно 50 человек эвакуировались, 10 человек вывели пожарные, четыре по автолестнице эвакуированы. Информации о пострадавших нет", — сказал представитель главка.

В настоящее время на месте работают пожарные.