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В Красноярске вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в коридоре на втором этаже "малосемейки" в Красноярске, пожарные эвакуировали из здания 14 человек, в том числе с помощью автолестницы, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел во вторник вечером в доме на улице Королева.
"Загорание в коридоре на втором этаже, 20 квадратных метров. Самостоятельно 50 человек эвакуировались, 10 человек вывели пожарные, четыре по автолестнице эвакуированы. Информации о пострадавших нет", — сказал представитель главка.
В настоящее время на месте работают пожарные.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Красноярск
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