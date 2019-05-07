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«Логику пилотов понять не удается»: получены первые данные с «черных ящиков» SSJ-100 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Катастрофу SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли спровоцировать скачок напряжения при попадании в грозовой фронт в комплексе с неоправданными действиями пилотов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
7 лет грозит пилотам сгоревшего SSJ 100
По словам источника, первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета уже скопированы и анализируются.
Согласно полученным данным, самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. В этот момент в генераторе произошел скачок напряжения, после чего отказал ряд систем самолета, из-за чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
«Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью», — сказал источник.
Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в СК РФ сообщало, что экипаж самолета совершил посадку с превышением путевой скорости на 30 км/ч. При этом источники в авиационной отрасли считают, что летчики сделали еще одну ошибку, превысив вертикальную скорость и допустив слишком жесткое касание взлетно-посадочной полосы колесами самолета.
5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.
Комментарии120
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , СКР , Интерфакс , Трагедия
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