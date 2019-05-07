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Медики рассказали о состоянии экипажа сгоревшего SSJ 100 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четверо членов экипажа потерпевшего крушение в Шереметьево самолета переведены из реанимации в обычную палату, передает РИА "Новости".
Об этом рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
Он добавил, что 50-летняя пассажирка все так же находится в стабильно тяжелом состоянии.
В НИИ Склифосовского находятся 5 человек, из которых один в тяжелом состоянии, и четверо — в состоянии средней тяжести в ожоговом отделении.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.
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Происшествия , Катастрофы , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Трагедия
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