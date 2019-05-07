«Они молодцы»: эксперт раскритиковал обвинения в адрес пилотов SSJ-100

Эксперт назвал несостоятельными обвинения в адрес пилотов сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100, пишет «Взгляд».

Источник издания в одной из российских авиакомпаний заявил, что пилоты открыли окно в кабине согласно инструкции, а выключить двигатели мог помешать отказ системы.

«Надо ждать, что покажет расследование. Двигатели после посадки могли не вырубить по причине отказа их управления — могло все перегореть уже», — сказал он.

По его словам, окно положено открывать согласно инструкции, так как через него проводится эвакуация. При этом он считает, что при закрытой двери в кабину пилотов тяги, способствовавшей распространению огня по салону, возникнуть не могло.

Эксперт выразил мнение, что ошибка пилотов могла заключаться в том, что они недооценили серьезность положения и не подали сигнал бедствия в воздухе, поэтому на земле их не встречали «по высшему разряду». Однако он не исключил, что критические проблемы возникли непосредственно перед или в момент посадки.

«Если перед — они молодцы и вырулили, как могли, если в момент — то именно их действия могли привезти к «козлению» на полосе и, как следствие, пожару и печальным последствиям», — заявил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Следственном комитете назвали ряд ошибок, косвенно повлиявших на распространение огня в салоне. Так, пилоты после приземления открыли боковое окно в кабине и не выключили двигатели самолета сразу после посадки.