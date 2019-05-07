Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Они молодцы»: эксперт раскритиковал обвинения в адрес пилотов SSJ-100 

Рамблер 6 минут назад
Эксперт назвал несостоятельными обвинения в адрес пилотов сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100, пишет «Взгляд».
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 
Источник издания в одной из российских авиакомпаний заявил, что пилоты открыли окно в кабине согласно инструкции, а выключить двигатели мог помешать отказ системы.
«Надо ждать, что покажет расследование. Двигатели после посадки могли не вырубить по причине отказа их управления — могло все перегореть уже», — сказал он.
По его словам, окно положено открывать согласно инструкции, так как через него проводится эвакуация. При этом он считает, что при закрытой двери в кабину пилотов тяги, способствовавшей распространению огня по салону, возникнуть не могло.
Эксперт выразил мнение, что ошибка пилотов могла заключаться в том, что они недооценили серьезность положения и не подали сигнал бедствия в воздухе, поэтому на земле их не встречали «по высшему разряду». Однако он не исключил, что критические проблемы возникли непосредственно перед или в момент посадки.
«Если перед — они молодцы и вырулили, как могли, если в момент — то именно их действия могли привезти к «козлению» на полосе и, как следствие, пожару и печальным последствиям», — заявил он.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в Следственном комитете назвали ряд ошибок, косвенно повлиявших на распространение огня в салоне. Так, пилоты после приземления открыли боковое окно в кабине и не выключили двигатели самолета сразу после посадки.
Комментарии70
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крым был отсталым, никудышным»2
Умерла Нина Соротокина1
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля264
Убитая немцами еврейская девочка «рассказала» свою историю в Инстаграм50
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление36
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение