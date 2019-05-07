Британского солдата убил слон

Солдата королевской гвардии Великобритании Мэтью Тэлбота убил слон в ходе антибраконьерских операций в Малави , сообщили британские СМИ.

Министерство обороны Великобритании подтвердило смерть гвардейца, однако не указало причину его гибели, передает РИА «Новости».

Глава ведомства Пенни Мордонт назвала инцидент «напоминанием об опасности», преследующей военнослужащих, когда «они защищают некоторые виды, находящиеся под наибольшей опасностью исчезновения в мире, от тех, кто стремится получить прибыль от преступной резни диких животных».

В 2017 году дикие слоны напали на лагерь для беженцев рохинджа в Бангладеше, где затоптали женщину и трех ее детей.

Ранее российские туристы пострадали при нападении слона в Таиланде.