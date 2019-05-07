Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018-го года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года. Об этом сообщает портал Снег.tv.

По данным интернет-издания, в некоторых подъездах здания прекращено водо— и газоснабжение, а лифты не работают, но жители дома все равно получают квитанции. Местные чиновники отмечают, что квартиры в частично разрушенной многоэтажке остаются в собственности граждан, и потому они обязаны оплачивать коммунальные услуги, а также делать взносы на капитальный ремонт.

«Люди имеют право прибыть сюда и проживать здесь, — цитирует портал заместителя начальника управления ЖКХ Магнитогорска Евгения Слепова. — Часть жильцов отказываются по тем или иным причинам проживать здесь, но тем не менее они являются собственниками данного имущества. Помимо квартир, находящихся в их собственности, они являются собственниками общего имущества многоквартирного дома. Данное общее имущество необходимо обслуживать».

Слепов встретился с жителями полуразрушенного дома, пообещав произвести перерасчет платежей за воду, газ и эксплуатацию лифтов. Оплачивать другие ресурсы и услуги, а также начисленные штрафы, гражданам придется до тех пор, пока дом не будет признан непригодным для проживания или аварийным, указывает Снег.tv.