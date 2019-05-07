Количество лесных пожаров в Сибири в 2019 году увеличилось в 1,5 раза

Число лесных пожаров в Сибири с начала пожароопасного периода выросло по сравнению с прошлым годом на 50%. Об этом сообщил на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Всего с начала пожароопасного сезона в 2019 году на территории субъектов округа зарегистрирован 671 лесной пожар на площади 18 тыс. га. При этом в сравнении с аналогичными показателями за аналогичный период прошлого года горимость субъектов выросла по количеству на 336 пожаров или на 50%, а по площади — на 11,5 тыс. га", — сказал Меняйло.

Полпред отметил, что уровень подготовки к пожароопасному периоду в половине регионов Сибири имеет недостатки, которые необходимо в кратчайшие сроки устранить, например, усилить мониторинг территорий с помощью авиационного патрулирования. "Ситуация с тушением пожаров в день обнаружения сохраняется на недопустимо низком уровне. Основное количество лесных пожаров возникает из-за действий местного населения", — сказал Меняйло.

В ряде регионов Сибири из-за ухудшения пожарной обстановки ввели особые противопожарные режимы. В Иркутской области, как сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МЧС , наблюдается резкое увеличение количества пожаров, в том числе природных. В регионе установлены высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности. Гражданам запрещено посещать лес, разжигать костры и сжигать сухую растительность.

Дым от пожаров в Иркутской области сегодня дошел до столицы Бурятии Улан-Удэ. Местные жители стали жаловаться в соцсетях на запах гари. В республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ) сообщили, что дым принесло ветром с территории Иркутской области.

"По свежим спутниковым снимкам видно, что дым принесло из Иркутской области",

— сообщили в пресс-службе, уточнив, что утром в соседнем регионе действовало девять пожаров на землях лесного фонда на площади более 5 тыс. га.

Также особые противопожарные режимы действуют в Алтайском крае, где за последние три дня прошлой недели выявлено и ликвидировано 660 ландшафтных пожаров, в основном произошедших из-за сельскохозяйственных поджогов травы и несоблюдения правил пожарной безопасности. Такой же режим введен в Омской области. Местное правительство во вторник приняло решение увеличить количество патрулирований.

"С учетом установившейся ветреной сухой погоды вопросы соблюдения требований противопожарной безопасности находятся в зоне повышенного внимания",

— сообщили в региональном ГУ МЧС.